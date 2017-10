O Vitória de Guimarães conseguiu recuperar de um resultado desfavorável de três golos e empatou 3-3 na recepção ao Portimonense, no jogo que encerrou a nona jornada da liga portuguesa.

Em Guimarães, o Portimonense chegou a uma vantagem de 3-0, com golos de Nakajima (15'), Fabrício (19') e Pedro Sá (30'), mas os vimaranenses reduziram ainda antes do intervalo, com um tento de Raphinha (41'), e chegaram ao empate no decorrer da segunda, por intermédio de Rafael Martins (82') e novamente de Raphinha (88').

Com este empate, os vitorianos sobem ao 10.º lugar do campeonato com 11 pontos, os mesmos do Feirense, nono, enquanto o Portimonense sobe a 14.º com oito pontos, os mesmos do Desportivo de Chaves, 15.º.

