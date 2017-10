O Paços de Ferreira chegou a acordo para a rescisão de contrato com o técnico Vasco Seabra, cujo sucessor será apresentado ainda nesta segunda-feira em conferência de imprensa, informou o clube da I Liga de futebol.

PUB

"A direcção do Paços de Ferreira comunica que chegou a acordo para a revogação de contrato de trabalho com Vasco Seabra, treinador da equipa principal do clube", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Paços na sua página oficial da Internet.

Na mesma nota informativa, de três parágrafos, a direcção pacense agradece o trabalho desenvolvido por Vasco Seabra, destacando a sua "inequívoca ligação afectiva e profissional ao clube".

PUB

O treino desta segunda-feira, previsto para as 10h, é orientado por Luís Bispo e Miguel Moreira, elementos da anterior equipa técnica, mas ainda hoje, em horário a definir, o sucessor de Vasco Seabra será apresentado em conferência de imprensa, adiantou entretanto à Lusa uma fonte do clube.

Vasco Seabra, de 34 anos, assumiu o comando técnico do Paços de Ferreira em 2016/17, em substituição de Carlos Pinto, de quem era adjunto, estreando-se com uma vitória diante do Boavista (2-1), na 12.ª jornada do campeonato, realizada a 5 de Dezembro, assegurando, no final, a desejada permanência, com 36 pontos, correspondentes ao 13.º lugar.

Esta época, com nove jornadas realizadas, o Paços ocupa o 13.º lugar no principal campeonato, com nove pontos, já foi eliminado da Taça de Portugal e está praticamente fora da Taça da Liga, e as exibições como os resultados, com destaque para a goleada sofrida no sábado no Dragão diante do FC Porto, por 6-1, têm desagradado os adeptos.

Vasco Seabra tornou-se o quarto treinador a deixar o comando técnico de uma equipa da I Liga em 2017/18, após um registo de três vitórias, quatro empates e seis derrotas, entre jogos do campeonato, taças de Portugal e da Liga.

O primeiro treinador a deixar um clube na presente edição da I Liga foi Miguel Leal, que pediu para abandonar o comando técnico do Boavista após a derrota com o Vitória de Guimarães (1-0), na quinta jornada. Jorge Simão foi o seu substituto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ricardo Soares foi despedido do Desportivo das Aves, após um empate a dois no terreno do Portimonense, na oitava jornada, deixando os recém-promovidos no 16.º posto, com os mesmos seis pontos dos últimos.

Lito Vidigal assumiu o comando técnico dos avenses e estreou-se com um triunfo sobre o Vila Real (1-0), na Taça de Portugal, tendo como primeiro adversário no campeonato o Benfica, no domingo.

Já neste fim-de-semana, Pedro Emanuel deixou o comando técnico do Estoril.

PUB

PUB