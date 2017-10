Armando Gonçalves Teixeira, mais conhecido por Petit, é o novo treinador do Paços de Ferreira, substituindo no cargo Vasco Seabra, e será apresentado nesta segunda-feira no clube da I Liga de futebol.

Petit, de 41 anos, chega a Paços de Ferreira com a missão de garantir a permanência da equipa no principal escalão, à semelhança do que conseguiu fazer na época passada no Moreirense, depois de iniciar a época no Tondela.

Vasco Seabra tornou-se nesta segunda-feira o quarto treinador a deixar o comando técnico de um clube na edição 2017/18 da I Liga portuguesa de futebol, depois de rescindir o contrato com o Paços de Ferreira.

O Paços de Ferreira ocupa a 12.ª jornada da I Liga portuguesa, com nove pontos em nove jornadas, e está praticamente afastado da Taça da Liga.

