Neste nono episódio do podcast Jogo Limpo, o comentador de arbitragem do PÚBLICO, Jorge Faustino, analisa os lances dos jogos dos três grandes.

O encontro entre o Desportivo das Aves-Benfica ficou marcado pela quebra de comunicações entre o árbitro e o videoárbitro (VAR).

Já no Sporting-Chaves, o árbitro Rui Costa não assinalou um penálti favorável aos leões, depois de ter sido avisado pelo VAR.

No Estádio do Dragão, no sábado, houve também um lance de penálti não assinaldo. Os dragões queixaram-se de mão de um jogador do Paços de Ferreira.

A análise a todos estes lances que marcaram a 9.ª jornada neste podcast.

