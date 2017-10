Tal como acontecera no Grupo Branco, a primeira jornada do Grupo Vermelho do BNP Paribas WTA Finals de Singapura não trouxe muita emoção, com Simona Halep e Caroline Wozniacki a vencerem em dois sets. Mas nem por isso a proeza da dinamarquesa deixou de ser impressionante: em somente 55 minutos, Wozniacki derrotou Elina Svitolina.

PUB

No embate entre as duas tenistas com mais encontros ganhos esta época, foi Wozniacki (6.ª no ranking) que se adaptou melhor ao lento court instalado no Indoor Stadium de Singapura. E, após um break para 4-2, não mais perdeu o ascendente sobre a ucraniana, para vencer com concludentes 6-2, 6-0.

“Penso que joguei e servi bem e mantive-me agressiva. No início foi equilibrado mas penso que a quebrei um pouco. Penso que ela deixou de acreditar ou começou a arriscar mais”, afirmou a dinamarquesa, depois de somar a 56.ª vitória do ano e 11.ª sobre uma "top 10", um novo máximo no WTA Tour em 2017.

PUB

Svitolina (4.ª) chegou a Singapura com um registo de 52 vitórias em 64 encontros disputados, mas nem a entrada do treinador, a 2-5, para dar novo ânimo à ucraniana, mudou o rumo dos acontecimentos. “Sempre a defrontei em courts mais rápidos e, desta vez, perdi completamente o ritmo após um par de jogos. Senti-me muito, muito mal no court. Todo o mérito para Caroline que jogou muito bem; penso que foi uma das suas melhores exibições”, admitiu Svitolina, que tinha ganho os três duelos anteriores.

Wozniacki é a única das oito participantes no Masters feminino que já terminou o ano no primeiro lugar do ranking, em 2010 e 2011, e uma das sete que poderá fazê-lo no final da época. Se vencer Simona Halep na quarta-feira, garante desde já a presença nas meias-finais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Halep (1.ª) abriu a jornada de segunda-feira vencendo, por 6-4, 6-2, a francesa Caroline Garcia (8.ª), que a tinha derrotado, há duas semanas, na final do torneio de Pequim. “É óptimo ganhar o primeiro encontro no primeiro torneio em que sou a número um. Ela é uma adversária difícil de defrontar, sem dúvida, e eu sabia como iria ser porque jogámos há duas semanas. Mas também tinha em mente o encontro que realizámos em Toronto [em Agosto] em que lhe ganhei e penso que, desta vez, joguei de forma semelhante”, explicou a romena.

Garcia vinha de uma série de 11 encontros vitoriosos, que lhe permitiu triunfar nos torneios de Wuhan e Pequim. No derradeiro encontro na capital chinesa, venceu Halep e garantiu a última vaga em Singapura.

Nesta terça-feira, disputa-se a segunda ronda do Grupo Branco, que começa com o duelo entre as derrotadas de domingo, Venus Williams (6.ª)-Jelena Ostapenko (7.ª), seguindo-se o embate entre Garbiñe Muguruza (2.ª)-Karolina Pliskova (3.ª), que já contam com uma vitória cada.

PUB

PUB