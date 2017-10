O futebolista português Cristiano Ronaldo deverá conquistar nesta segunda-feira pela quinta vez na sua carreira o prémio de melhor futebolista do ano da FIFA, agora designado The Best, igualando o "penta" do argentino Lionel Messi.

Depois dos triunfos em 2008, 2013, 2015 e 2016, o "capitão" da selecção portuguesa deve ser o eleito do prémio correspondente a parte da temporada 2016/17, já que conta o período compreendido entre 20 de Novembro de 2016 e 2 de Julho de 2017.

Nestes mais de sete meses, Cristiano Ronaldo ajudou o Real Madrid a vencer o Mundial de clubes (com hat-trick no jogo decisivo), a Liga dos Campeões (com um "bis" na final com a Juventus e um total de 11 golos na prova) e a Liga espanhola.

O "7" dos "merengues" teve o seu melhor período precisamente na parte final da época, em que conseguiu 16 golos nos últimos 10 jogos pelo Real Madrid, incluindo cinco face ao Bayern Munique e três perante o Atlético de Madrid, na Champions.

Em termos numéricos, o português, que pela selecção se ficou pelo terceiro lugar da Taça das Confederações, marcou 39 golos, em 40 jogos, precisamente o mesmo registo de Lionel Messi.

Além de Ronaldo, são candidatos ao The Best o jogador argentino do FC Barcelona e o brasileiro Neymar, que, no último defeso, trocou o FC Barcelona pelo Paris Saint-Germain, por 222 milhões de euros, um recorde mundial.

O prémio de melhor jogador é entregue numa cerimónia marcada para Londres, onde serão coroados igualmente, entre outros, a melhor jogadora, os melhores treinadores, de equipa masculina e feminina, o melhor guarda-redes e o melhor golo.

