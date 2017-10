O videoárbitro (VAR) do jogo entre o Desportivo das Aves e o Benfica (que a equipa da Luz venceu por 2-0) não conseguiu comunicar com o árbitro Nuno Almeida a partir dos 66 minutos do encontro.

O problema foi revelado no Twitter pela conta oficial do Conselho de Arbitragem sobre o projecto do videoárbitro.

“No jogo entre Desportivo das Aves e SL Benfica verificou-se uma quebra de comunicações entre o vídeoárbitro e a equipa de arbitragem. A quebra de comunicações com o equipamento do árbitro detectou-se aos 66 minutos e durou até ao final do jogo”, lê-se nas mensagens publicadas na rede social.

“A inexistência de comunicações impediu o diálogo entre VAR e equipa de arbitragem no terreno”, acrescenta outra mensagem do projecto videoárbitro.

A quebra de comunicações aconteceu antes do segundo golo de penálti do Benfica (80’), que gerou protestos da equipa nortenha, porque houve uma falta não assinalada de Jonas antes do lance de penálti sobre Pizzi (77’).

O Conselho de Arbitragem explicou, também no Twitter, que “a possibilidade de existirem anomalias técnicas está prevista no protocolo do IFAB e nos regulamentos da Liga”.

