Kaia Gerber, que seguiu as pisadas da mãe, a ex-supermodelo Cindy Crawford, foi nomeada para Modelo do Ano nos The Fashion Awards, organizados pelo Conselho de Moda Britânico.

O prémio "reconhece o impacto global de um modelo, feminino ou masculino, que nos últimos 12 meses dominou a indústria da moda”, lê-se no site do evento. Todavia, a modelo estreou-se apenas em Setembro, na semana da moda em Nova Iorque. Desde então, já abriu os desfiles da Chanel e da Fenti, e já desfilou para outras marcas como Calvin Klein, Miu Miu, Burberry e Versace.

Com apenas 16 anos, Kaia Geber vai competir com mais quatro modelos — Winnie Harlow, Adwoa Aboah e as irmãs Bella e Gigi Hadid.

Junto ao Royal Albert Hall, em Londres, a cerimónia não estende a passadeira vermelha apenas a modelos. É também uma oportunidade para distinguir outros profissionais da indústria da moda, como designers, marcas ou gestores.

Os nomeados foram revelados nesta segunda-feira. A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se a 6 de Dezembro, em parceria com a marca Swarovski, que promove o Swarovski Award for Positive Change. Este galardão é dirigido a "marcas ou indivíduos que promovem o bem-estar dos outros e usam generosamente os seus recursos para beneficiar boas causas".

Texto editado por Hugo Torres

