O candidato à presidência do PSD Pedro Santana Lopes sugeriu neste domingo às diferentes distritais e organizações regionais do partido que promovam debates com ele e o rival na corrida às directas de Janeiro, Rui Rio.

Esta ideia foi defendida pelo ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na apresentação da candidatura à liderança dos sociais-democratas, que juntou cerca de mil pessoas em Santarém.

Pedro Santana Lopes afirmou que sempre defendeu que o Conselho Nacional do partido marcasse as directas para a escolha do sucessor de Pedro Passos Coelho para "um período mais à frente" e não logo para o início de Dezembro, porque "os militantes têm de votar com fundamento".

"Não faço desafios a ninguém, mas gostaria que as distritais do partido e as organizações regionais, organizassem cada uma um debate", sustentou o antigo primeiro-ministro entre 2004 e 2005.

