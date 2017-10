O vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, Carlos Abreu Amorim, saudou o Governo pelas medidas de combate aos incêndios e prevenção aprovadas no dia anterior, assumindo a disponibilidade do PSD para colaborar na sua concretização. E frisando que algumas vão de encontro ao que este partido tem defendido, adiantou que a bacada parlamentar que dirige vai propôr outras medidas.

Em conferência de imprensa dada este domingo, no Porto, Carlos Abreu Amorim afirmou que o partido apoia as medidas aprovadas no Conselho de Ministros extraordinário para melhorar a prevenção e o combate aos incêndios, nomeadamente a criação de concursos públicos para a Autoridade Nacional da Protecção Civil.

“O grupo parlamentar do PSD e o PSD gostariam de saudar o Governo pelas medidas que foram ontem [sábado] anunciadas de combate a estes flagelos que nos têm assaltado, que são os incêndios. O Governo tomou estas medidas e pode contar da parte do PSD com toda a colaboração necessária para que as mesmas sejam levadas a cabo”, afirmou Abreu Amorim

Medidas que, enfatizou, vêm no seguimento de propostas já apresentadas pelos sociais-democratas. Agora, o deputado assegura que o PSD vai estudar com cuidado todas as medidas e vai acrescentar propostas, como por exemplo a criação de uma unidade técnica militar profissionalizada para catástrofes. Recordou, a propósito, que esta proposta consta do relatório da comissão técnica independente que analisou os incêndios de Pedrógão Grande.

Mas aproveitou também para lamentar que o PS tenha chumbado algumas medidas propostas pelo PSD. “Obviamente que temos de lamentar que algumas dessas medidas tenham esperado quatro meses, designadamente a questão da indemnização às vítimas de Pedrógão e agora às vítimas dos incêndios que sucederam a Pedrógão”, sublinhou Abreu Amorim.

Marcelo elogia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou este domingo, em Tábua, a “forma rápida e tão abrangente” como o Conselho de Ministros extraordinário de sábado sobre incêndios “quis tratar de tudo e de tantos dossiês em tão pouco espaço de tempo”.

“Entre hoje de madrugada e hoje de manhã estive a analisar as medidas do Conselho de Ministros. Quero sublinhar a forma rápida e tão abrangente como o Conselho de Ministros quis tratar de tudo e de tantos dossiês em tanto pouco espaço de tempo”, afirmou o Presidente, acrescentado: “Isto é o início de um processo. Não é o fim de um processo. Sabemos que é um processo demorado, mas que seja o menos demorado possível e que chegue rápido às pessoas.” E reafirmou a necessidade de uma convergência nacional sobre a temática: “Sem essa convergência não vamos lá”.

Marcelo assinalou vários “pontos positivos” nas decisões do Conselho de Ministros, nomeadamente aquilo que diz respeito às comunicações da Protecção Civil. “A ideia de o Estado ter uma participação no SIRESP parece uma ideia fundamental”, acrescentou.

O Presidente considerou ainda importante que a Força Aérea assuma a “responsabilidade cimeira” na gestão dos meios aéreos e aplaudiu o reforço da vigilância e o aumento de equipas de sapadores florestais. No seu entender, é igualmente positivo que a Protecção Civil tenha um quadro de profissionais próprios, com carreira própria, com dirigentes designados por concurso. O Presidente também colocou nos aspectos positivos a unidade de missão para a reforma dos sistemas de prevenção e combate. “Mostra a experiência que um comando com liderança clara é essencial”, sublinhou.

Força aérea disponível

A Força Aérea também já reagiu ao facto de passar a coordenar os meios aéreos no combate a incêndios. “A Força Aérea irá corresponder a todas as missões e tarefas que lhe forem atribuídas”, declarou à agência Lusa o porta-voz da Força Aérea, Manuel Costa, num comentário à decisão tomada no sábado em Conselho de Ministros de que a Força Aérea “ficará com a gestão e operação dos meios aéreos de combate aos incêndios florestais”. O porta-voz lembrou que ainda é desconhecida a forma como esta intenção ou medida vai ser operacionalizada, justificando assim não ter comentários adicionais a fazer.

BE e PCP querem mais

A coordenadora do BE, Catarina Martins, sublinhou este domingo, em Lisboa, a importância de as medidas anunciadas no Conselho de Ministros extraordinário sobre incêndios terem uma “efectivação concreta”. E salientou que “boa parte das medidas já tinha sido discutida e aprovada no Parlamento, tanto durante o último Governo como neste Governo, e na verdade o que falta é efectivá-las”. E prometeu que da parte do BE haverá uma “vigilância atenta para o cumprimento das medidas que foram anunciadas” e “uma exigência sempre presente” para estes temas.

Já o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares considerou terem sido dados passos no caminho certo no Conselho de Ministros de sábado, mas afirmou haver mais a fazer, mesmo em relação ao SIRESP.

Congratulando-se por algumas propostas do seu partido irem “finalmente ver o fim do dia”, o líder parlamentar do BE apelou a que se avance rápido na sua aplicação, já que os calendários das alterações climáticas “não são compagináveis com os calendários administrativos que têm regido escolhas políticas”.

Porém, há decisões que ainda “não são concretamente o resultado final” que o partido gostava de ver, notou o bloquista, referindo-se ao sistema de comunicações de emergência SIRESP, que deveria ter gestão pública. “Só essa garantia de gestão pública é que retira de cima da mesa a incompetência dos privados e a insegurança, que tantas vezes tem sido anexada ao SIRESP quando é chamado a intervir”, defendeu.

O BE esperava ainda a “gestão integrada da floresta, com a introdução de uma visão integrada entre a gestão da floresta e a prevenção dos incêndios florestais”, vertentes que deveriam estar “debaixo da mesma entidade”.

Comentando também a decisão de colocar a Força Aérea como responsável pela gestão do combate aéreo, o bloquista referiu que “falta ainda dotar de meios públicos o Estado, para poder existir o combate sem ter que recorrer a privados”. Pedro Filipe Soares referiu ainda que as Forças Armadas têm um “papel de apoio, mas não se podem sobrepor a entidades civis que são as responsáveis pela Protecção Civil”.

Questionado sobre as consequências dos incêndios florestais para o défice, o deputado reafirmou que devem estar em “cima da mesa as prioridades do país”. E declarou: “As metas do défice, para Bruxelas ver, nunca se podem sobrepor à garantia da segurança das populações e o investimento que o Estado deve fazer.”

O dirigente do PCP João Frazão reagiu também este domingo às medidas aprovadas pelo Governo afirmando que, “a par de medidas em sentido positivo registam-se para já, nas decisões adoptadas pelo Governo, omissões diversas, ausência de quantificação orçamental ou de meios e outros recursos para as concretizar.” Frazão avisou que "não será à custa de direitos e rendimentos que esses meios deverão ser alcançados" e defendeu ser imprescindível "um verdadeiro orçamento para a defesa das florestas e contra os incêndios, com verbas muito reforçadas”. Concluindo: “Nos próximos dias, no debate do Orçamento do Estado, se verá a determinação do Governo em acomodar esses custos.”

Por sua vez, o PCP de Leiria manifestou, este domingo, em comunicado, a sua “total oposição a qualquer tentativa de privatização, directa ou indirecta, da maior mata nacional”, o Pinhal de Leiria, e sugeriu a criação de uma comissão de acompanhamento da gestão daquela mata nacional.

