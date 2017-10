Nas duas primeiras filas do pavilhão do Centro de Exposições em Santarém já estão sentados líderes de distritais – como a do Porto – de várias concelhias de Lisboa e do Norte do país e também deputados para ouvirem Pedro Santana Lopes como candidato a líder do PSD.

Com faixas em que se repete o slogan “Unir o partido, ganhar o país”, a sala encheu-se de militantes com bandeiras enquanto se ouvia “paz, pão povo e liberdade”, um verso do hino social-democrata. Foram colocadas 500 cadeiras mas há dezenas de militantes em pé.

Além de Bragança Fernandes, líder da distrital do Porto, que dá apoio a título pessoal, estão vários deputados que são vice-presidentes da bancada como Carlos Abreu Amorim, Miguel Santos e Sérgio Azevedo. Entre os apoiantes de Santana Lopes está Joaquim Pinto Moreira, presidente da câmara de Espinho, muito próximo de Luís Montenegro, ex-líder parlamentar.

A sessão começa com o presidente da comissão de honra da candidatura, o ex-ministro Rui Machete, que pediu um minuto de silêncio por causa das vítimas dos incêndios no centro e norte do país.

