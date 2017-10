Depois da onda de críticas e de indignação que se seguiu à nomeação do Presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, como embaixador de boa vontade da Organização Mundial da Saúde (OMS), o director-geral da agência das Nações Unidas apressou-se a anunciar que vai repensar esta escolha.

Conhecida no sábado, a nomeação foi condenada com veemência pela oposição a Mugabe, por responsáveis de organizações de direitos humanos e por muitos líderes internacionais, que a chegaram a classificar como um insulto, recordando que o sistema de saúde no Zimbabwe colapsou sob o regime ditatorial de Mugabe, que permanece no poder desde 1980.

Numa mensagem divulgada no Twitter ao final da tarde de sábado, o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o autor da polémica nomeação, anunciou que está “a repensar a questão, tendo em conta os valores da OMS” e prometeu fazer uma “declaração logo que possível”. "Estou atento às vossas preocupações", admitiu.

Ex-ministro da Saúde da Etiópia, Tedros Ghebreyesus, eleito para dirigir a OMS em Maio, convidou Robert Mugabe, de 93 anos, para ser embaixador de boa vontade da organização porque, alegou, o Zimbabwe é um país que “coloca o acesso universal aos cuidados de saúde e promoção da saúde no centro das suas políticas”.

“É uma honra anunciar que o Presidente Mugabe aceitou [ser embaixador da OMS]”, disse então Ghebreyesus, especificando que a sua missão se centrará na promoção do combate às doenças não transmissíveis em todo o continente africano.

A escolha do ditador, que tem sido alvo de sucessivas sanções internacionais por violação dos direitos humanos e por corrupção – foi fortemente condenada. Ian Levine, um dos dirigentes da Human Rights Watch, classificou a nomeação como “embaraçosa” para a OMS e para o próprio “doutor Tedros”. E o responsável da organização UN Watch (organização não-governamental que avalia as acções das Nações Unidas), Hillel Neuer, criticou igualmente com dureza a escolha de Ghebreyesus. “O governo de Robert Mugabe atacou com brutalidade activistas de direitos humanos e dissidentes democráticos”, recordou, citado pela Reuters.

O Reino Unido associou-se entretanto às críticas, sublinhando que a decisão da OMS é "surpreendente e decepcionante, em particular à luz das sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra ele". E os Estados Unidos contestaram igualmente a polémica opção. "Esta nomeação contradiz claramente os ideais das Nações Unidas de respeito pelos direitos humanos e pela dignidade humana", enfatizou o Departamento de Estado.

