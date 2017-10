O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, parece ter ganho a aposta que fez ao antecipar em mais de um ano as legislativas. A coligação encabeçada pelo Partido Democrático Liberal (PDL) venceu confortavelmente e, segundo uma das projecções avançadas após o fecho das urnas conseguiu manter a maioria de dois terços no Parlamento que lhe permitirá avançar com a ambição de rever a Constituição pacifista do país.

PUB

Segundo a estação de televisão TBS, o PDL e os seus parceiros de coligação do partido Komeito, elegeram 311 dos 465 deputados que compõem a câmara baixa da Dieta Nacional (Parlamento). Outras projecções, contudo, indicam que a coligação actualmente no governo poderá ter ficado aquém da super-maioria desejada por Abe quando em Setembro, aproveitando a divisão da oposição e a o alarme causado pelo teste de dois mísseis norte-coreanos que sobrevoaram o Norte do país antes de caírem no Pacífico.

Acontecimentos que reforçaram a liderança de Abe, fragilizada nos últimos meses por escândalos de corrupção que envolveram membros do Governo, e lhe abriram a porta para, se como indica for reeleito no próximo ano para a liderança do PDL, se tornar o primeiro-ministro há mais tempo em funções na história do Japão desde o final da II Guerra Mundial. Os analistas sublinham também que, sem alternativas credíveis, os eleitores voltaram a premiar a política económica de Abe – que de tão famosa ganhou nome próprio, Abenomics – que pôs o país de novo a crescer e baixou a taxa de desemprego.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Será precisa, contudo, esperar pelos resultados finais para perceber se será desta que Abe tem o mandato necessário para alterar o artigo 9 da Constituição, adoptada pelo país após a derrota na II Guerra, que se levado à letra proíbe o país de ter Forças Armadas – embora nas últimas décadas os sucessivos governos tenham limitado essa interpretação, reservando aos militares um papel de autodefesa. Os que receiam a alteração, entre eles o Komeito (centro-direita) temem que a revisão leve o país a expandir o seu envolvimento militar externo.

Abe assegura, no entanto, que o seu objectivo é apenas clarificar a lei, num momento em que toda a região se debate com a ameaça norte-coreana e a China está envolvida em disputas territoriais com vários países vizinhos, e poderá vir a contar com o apoio de partidos da oposição para avançar com a revisão Constitucional, que necessita de ser aprovada por dois terços dos deputados. “Agora que os partidos favoráveis à reforma ocupam mais de dois terços do Parlamento, a Constituição será o tema político mais importante ano ano”, disse à Reuters o analista Hidenori Suezawa.

No início da campanha, antecipou-se que Abe poderia ver o seu domínio posto em causa pelo recém-criado Partido da Esperança, formação “conservadora e reformista” liderada pela actual governadora de Tóquio, Yuriko Koike, ou pelo também estreante Partido Constitucional Democrático do Japão, nascido da ala mais liberal do histórico e agora definhante Partido Democrático. As projecções mostram as duas formações taco a taco na luta pelo segundo lugar, mas a grande distância de Abe.

PUB

PUB