O Instituto de Socorros a Náufragos vai homenagear o maior herói Poveiro, o Cego do Maio, dando o seu nome a um programa de voluntariado na área da segurança marítima. A iniciativa foi proposta por um membro da Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar e bem acolhida pelo Chefe de Estado Maior da Armada, o Almirante Silva Ribeiro, que na abertura das comemorações do bicentenário de José Rodrigues Maio, a 7 de Outubro, assumiu haver interesse e condições para criar um projecto desse tipo.

PUB

A iniciativa, que terá a colaboração de outras entidades locais, será coordenada pelas várias estações salva-vidas do país, que têm vindo a ser reforçadas com recursos materiais e humanos. Mesmo com este reequilíbrio dos meios em prontidão para actuar em operações de socorro, o ISN considera útil esta cooperação com a sociedade civil, mais que não seja pelo apoio que os voluntários poderão dar, no dia-a-dia, na criação de uma cultura de segurança entre aqueles que trabalham no mar.

“É preciso mudar a nossa atitude mental e ter a humildade de perceber que o mar não nos dá segundas oportunidades”, afirmou, na mesma sessão, o director-geral do ISN, o Vice-Almirante Sousa Pereira, considerando que de nada vale ter os portos bem equipados se mestres e pescadores não forem exigentes no cumprimento das regras.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em ano de celebração dos dois séculos passados desde o nascimento do Cego do Maio, o famoso pescador poveiro que foi responsável pelo salvamento de mais de 80 homens - ou de mais de cem, segundo outras fontes - terá o seu nome no costado no novo salva-vidas que a Marinha pretende instalar no Porto da Póvoa. E o Almirante Silva Ribeiro ofereceu ainda ao município os conhecimento técnicos da marinha para a eventual recuperação de uma outra embarcação a remos baptizada com o mesmo nome, no final do século XIX, e que, depois de décadas ao serviço desta comunidade é hoje peça central do museu local. Ali onde, até Outubro de 2018 o tio Maio, como lhe chamavam os contemporâneos, é figura de destaque.

Ao longo de todo este ano, o município, através das suas unidades culturais, e com o apoio de várias associações locais vai levar a cabo um programa extenso, abordando por exemplo, a 27 de Fevereiro, data dos grandes naufrágios de 1892, a história trágico-marítima dos poveiros, e os seus vários heróis salva-vidas. A comunidade escolar é um dos alvos da programação, mas esta inclui actividades para outros públicos, como as regatas Cego do Maio, no início do mês de Maio, e, no final do mesmo mês, aproveitando as comemorações do dia do pescador, é lançado um novo livro sobre José Rodrigues Maio, da autoria do antigo jornalista e historiador local José de Azevedo. Nesse mesmo dia será encenado “um naufrágio nos mares da Póvoa”.

PUB

PUB