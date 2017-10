A época terminou hoje em Espanha para Ricardo Melo Gouveia, com o 23.º lugar empatado no Andalucia Valderrama Masters hosted by the Sergio Garcia Foundation, somando um total 285 pancadas (69-70-72-74), 1 acima do par, no cômputo das quatro voltas ao campo do Real Club Valderrama (Par 71), no sul de Espanha.

Uma classificação que foi suficiente para o jogador do ACP Golfe manter o cartão do circuito para 2018, não através da Race to Dubai (na qual foi 115.º, com 332.033 euros em prémios), mas através do Top-10 na Access List (na qual foi 9.º), uma tabela paralela àquela mas que exclui os torneios de elite (Rolex Series, World Golf Championships e mais alguns).

A última volta ao campo do Real Club Valderrama (Par 71), hoje, não lhe correu de feição, fez 3 acima do par caindo 16 posições neste domingo (nos três primeiros dias esteve sempre nos 10 primeiros). Mas o mais importante é que, tal como em 2016, no seu ano de estreia na alta roda europeia, o grande objectivo da temporada foi alcançado.

Já Filipe Lima terminou a prova em Espanha em 30.º com 287 (72-72-70-73) e foi 139.º na Race to Dubai, com €218.6229.

O anfitrião do torneio Sergio Garcia, n.º 11 no ranking mundial, revalidou o título no Andalucia Valderrama Masters. O espanhol que venceu o Masters de Augusta National em Abril somou 272 pancadas (66-71-68-67), 12 abaixo do par. Deixou à distância mínima o holandês Joost Luiten, com quem travou um grande duelo.

