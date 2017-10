O Real Madrid venceu neste domingo o Eibar por 3-0, sem golos de Cristiano Ronaldo, e mantém o terceiro lugar na Liga espanhola de futebol, a cinco pontos do FC Barcelona e um do Valência, cumpridas nove jornadas.

Um autogolo do central português Paulo Oliveira (18 minutos), o jovem avançado Marco Asensio (28') e o defesa brasileiro Marcelo (82') marcaram os golos "merengues", que somam 20 pontos.

Paulo Oliveira abriu o caminho do triunfo madrilista com um infeliz desvio de cabeça, estando igualmente no segundo golo, pois o remate de Asensio passou entre as suas pernas e, com isso, baralhou o guarda-redes, que pareceu mal batido.

Aos 82 minutos, em lance de insistência, Marcelo atirou forte à entrada da área e sentenciou o encontro.

O triunfo foi justo, porém, com o resultado em 2-0, ficou por marcar um penálti, aos 55 minutos, quando o ex-portista Casemiro travou em falta o japonês Inui. Bebé não saiu do banco do Eibar.

Cristiano Ronaldo ficou "em branco", mantendo-se com apenas um golo na prova, destacando-se na sua actuação o minuto 66, quando surgiu isolado, mas não conseguiu bater o guarda-redes Dmitrovic.

Horas antes, o Atlético de Madrid sofreu para vencer, por magro 1-0, na visita ao Celta de Vigo.

Os "colchoneros", exímios a defender – os galegos ficaram pela primeira vez "em branco" esta época – e muito eficazes no ataque, marcaram o único golo por intermédio do lusodescendente Kevin Gameiro, aos 28 minutos.

Na sequência de um canto na direita, um defesa do Celta cabeceou para a pequena área, onde Gameiro surgiu a atirar, à meia-volta, sem defesa para o guarda-redes contrário, numa das raras oportunidades da equipa de Diego Simeone.

O guarda-redes Oblak, ex-Benfica, foi decisivo para manter a baliza do Atlético Madrid sem golos sofridos.

Aos 68 minutos, o Celta ficou a reclamar uma grande penalidade, por mão de Gabi na área, ficando a sensação de que tinha razão nos protestos junto da equipa de arbitragem.

O Atlético de Madrid soma agora 19 pontos, a um do Real Madrid, a dois pontos do Valência (2.º) e a seis do líder Barcelona.

O Leganés venceu o Athletic Bilbau por 1-0, com golo solitário do avançado francês Beauvue (54'), que deixa os anfitriões no quinto lugar, com 17 pontos, e os forasteiros em 11.º com 11.

O Villarreal, de Ruben Semedo, que não foi convocado, goleou o Las Palmas por 4-0, subindo ao sexto lugar, com 16 pontos, enquanto o rival é antepenúltimo, com apenas seis.

A goleada foi desenhada com golos do avançado congolês Bakambu (48), do lateral direito Mário Gaspar (65), um autogolo do central Ximo Navarro (67) e um golo do avançado italiano Sansone (90+3).

No sábado, o FC Barcelona bateu em casa o Málaga por 2-0, enquanto o Valência goleou na recepção ao Sevilha por 4-0, com dois golos e uma assistência de Gonçalo Guedes.

