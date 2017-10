Garbiñe Muguruza e Karolina Pliskova justificaram o seu melhor ranking na primeira jornada do BNP Paribas WTA Finals Singapore. As duas jogadoras venceram em dois sets, na estreia neste evento, onde sete das oito melhores classificadas no ranking de 2017, podem sair de Singapura como número um mundial.

Muguruza, segunda na tabela WTA e campeã em Wimbledon, dominou a vencedora do Torneio de Roland Garros, Jelena Ostapenko, por 6-3, 6-4. “Ela é uma jogadora muito agressiva, fez uma grande época e tem muita confiança, o que a torna ainda mais perigosa. Sabia que ela podia jogar de forma incrível, por isso, entrei preparada”, explicou a espanhola, recém-eleita Jogadora do Ano. A letã de 20 anos, a mais nova em Singapura, ainda recuperou de 2-5 no segundo set, mas os 25 erros não forçados contribuíram para a derrota, em uma hora e 25 minutos.

Mais desequilibrado foi o encontro, de 72 minutos, entre Pliskova (3.ª) e a veterana Venus Williams (5.ª), também relativo ao Grupo Branco. A checa fez jus à sua reputação em hardcourts e venceu com um duplo 6-2, elevando o seu registo este ano para 38 vitórias em 48 encontros neste tipo de piso – a seguir vem, Caroline Wozniacki, com 37-12.

A checa cedeu somente um break, logo na primeira vez em que serviu, somou 25 winners (incluindo cinco ases) e apenas 12 erros não forçados, mas precisou de quatro match-points e de recuperar de 15-40 no derradeiro jogo de serviço. “Penso que estava tudo bem como o meu jogo, mesmo da linha de fundo, do meu serviço. Não houve necessidade de entrar em pânico”, disse Pliskova, que no último Open dos EUA, venceu a norte-americana de 37 anos no tie-break do terceiro set.

Nesta segunda-feira disputa-se a primeira jornada do Grupo Vermelho, com os encontros Simona Halep (1.ª)-Caroline Garcia (8.ª) e Elina Svitolina (4.ª)-Caroline Wozniacki (6.ª).

Em Estocolmo, Juan Martin del Potro conquistou o seu primeiro título em 2017 ao derrotar, na final, Grigor Dimitrov, por 6-4, 6-2. Esta semana, será o primeiro adversário de João Sousa no ATP 500 de Basileia.

