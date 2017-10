O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) colocou-se neste domingo a nove pontos do quarto título mundial de Fórmula 1, a três corridas do fim do campeonato de 2017, depois de vencer o Grande Prémio dos Estados Unidos, em Austin.

Hamilton, campeão do mundo em 2008, 2014 e 2015, passou a contar 331 pontos, contra 265 do alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que foi segundo nos EUA, impedindo assim o título do britânico já neste domingo. O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi terceiro.

Para assegurar o "tetra" em Austin, onde ganhou pela quinta vez, Hamilton precisava de ganhar e que Vettel ficasse abaixo do quinto posto. Este foi o 62.º triunfo da carreira e o nono da época para o piloto da Mercedes, equipa que se sagrou neste domingo campeã do mundo de construtores.

