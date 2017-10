O Benfica venceu neste domingo à noite o Desportivo das Aves, por 3-1. A jogar no reduto do adversário, a equipa de Rui Vitória beneficiou de dois penáltis, construindo um resultado volumoso nesta partida a contar para a nona jornada da I Liga.

Jonas, com dois golos, e Seferovic, foram os marcadores da equipa das "águias", ao passo que Defendi fez o único golo da equipa da casa.

Com este resultado, o Benfica, que somava três jogos fora sem ganhar, após o 1-0 em Chaves, a 14 de agosto, passou a contar 20 pontos, recolocando-se cinco do líder FC Porto e igualando, provisoriamente, o Sporting no segundo posto.

