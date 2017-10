Todos sabemos que andar, respirar fundo, massajar a cabeça, meditar, fazer exercício físico ou desfrutar de um banho quente ouvindo música ajuda a combater o stress. Manter em ordem o ambiente que nos rodeia também parece ajudar a dar-nos serenidade. E depois há quem relaxe a cortar lenha, a tricotar, a lavar a loiça ou a cozinhar. Cantar também costuma ajudar.

PUB

É por isso que desde que descarreguei a aplicação Sing! Karaoke by Smule (existe uma versão para iOS e outra para Android) a boa disposição impera lá em casa. Ora imaginem que o cantor Luis Fonsi, aquele de quem no Verão passado não conseguimos escapar, nos diz: “Te atreves a cantar Despacito conmigo? Comparte tu versión utilizando #Despacito #CantaConFosi”

Quem resiste a isto? Asseguro a quem se atrever a experimentar – sozinho (como eu), acompanhado pelos filhos ou pelos amigos numa noite de Karaoke – que há gargalhadas à espreita. Basta seguir os passos, um a um. Colocar os auscultadores nos ouvidos para evitar o feedback, ligar a câmara e o microfone do smartphone e ir cantando à medida que a letra da canção vai surgindo no ecrã.

PUB

Luis Fonsi aparece num quadradinho a cantar e a dançar e dá ordens, quando é a nossa vez de cantar: “Agora tu!” Uma cor diferente identifica as estrofes que devem ser cantadas por ele e as que nos cabem a nós. As gargalhadas começam quando finalmente damos atenção à letra – “Déjame sobrepasar tus zonas de peligro/Hasta provocar tus gritos/y que olvides tu apellido/Despacito” – e nos atrapalhamos na cantoria. Depois, no final, podemos escolher melhorar o nosso aspecto no vídeo (com filtros) e melhorar a nossa voz com efeitos áudio (pop star, estúdio, indie, grunge, super-harmónico, etc.). Além de com o Luis Fonsi podemos cantar com o Ed Sheeran, Demi Lovato, Shawn Mendes, Charlie Puth, Luque Brian…

A aplicação é gratuita, embora quem quiser ter mais opções possa subscrevê-la (8,49 euros por semana ou 21,49 euros por mês). Mas a mim, para chegar às tais gargalhadas, basta-me: “Passito a passito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito...”

PUB

PUB