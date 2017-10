O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisou com 72 horas de antecedência que o passado domingo, 15 de Outubro, ia ser o dia mais perigoso do ano para a ocorrência de incêndios, mas as autoridades desvalorizaram o alerta, avança o Expresso na edição deste sábado.

Segundo as previsões do IPMA, todos os concelhos do continente, sem excepção, estavam em risco elevado de incêndio nesse dia e mais de metade em risco muito elevado ou mesmo máximo. Nunca tinha havido sequer uma previsão tão preocupante. Mesmo assim, não foi decretado o estado de calamidade pública, ao contrário do que aconteceu no fim-de-semana de 19 a 20 de Agosto, quando o Governo decidiu avançar com esta medida preventiva que permitira mobilizar mais meios.

Também a fase de alerta máximo, a fase Charlie, não foi prolongada, depois de terminar, como habitualmente em 30 de Setembro. Em resultado disso, no passado domingo estiveram disponíveis apenas 18 meios aéreos para combater um total de 524 incêndios.

