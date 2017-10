A Câmara de Mira pediu neste sábado que seja suspensa a entrega de bens após os incêndios de domingo, já que a "onda de solidariedade" foi muito significativa e "acima das expectativas".

"Agradecemos todos os bens essenciais que nos têm chegado nesta última semana. No entanto, a onda de solidariedade foi tão significativa, muito acima das expectativas que tínhamos, que neste momento vimos pedir para que não façam chegar mais bens materiais, pelo menos até fazermos uma triagem do material existente e se verificar a necessidade de algum bem em falta", lê-se numa mensagem publicada no Facebook pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social.

A mesma nota recorda que a população pode fazer donativos "através da conta solidária gerida pela Câmara Municipal de Mira e Juntas de Freguesia do concelho".

