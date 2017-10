São várias centenas as pessoas que ficam internadas dias, semanas e até meses nos hospitais, não por estarem doentes mas apenas por razões sociais. E cada dia de internamento desnecessário custa em média 270 euros ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), além de representar um risco de complicações para o doente, afirma o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), Alexandre Lourenço, que neste sábado apresenta em Évora o resultado oficial do primeiro barómetro de internamentos sociais feito a nível nacional.

“É um problema grave. E a raiz deste problema não é o abandono dos doentes pelos familiares, como por vezes se diz. É um problema estrutural. A família tem muitas vezes total incapacidade para o acolhimento, por isso temos que apoiar as famílias ”, defende Alexandre Lourenço, que quis avançar com o barómetro para poder perceber a magnitude deste fenómeno no país. “Há centenas de internamentos sociais, é um número elevado dentro dos hospitais”, lamenta .

Avaliadas 80% das unidades hospitalares

Neste barómetro participaram quase 80% das unidades hospitalares - que no passado dia 2, enfermaria a enfermaria, foram contabilizar o número de doentes que permaneciam internados sem necessidade, depois de terem alta clínica, porque os familiares não tinham condições para os acolher ou porque a rede de cuidados continuados ou a Segurança Social (lares de idosos) não conseguiam dar resposta.

Há muito tempo que se fala do problema daquilo que se convencionou designar como casos sociais nos hospitais, mas as soluções tardam a ser encontradas. São, por vezes, situações de abandono, mas passam sobretudo por casos de idosos que vivem sozinhos e de doentes que requerem mais cuidados em casa, mas as suas famílias não têm capacidade para os prestar.

Alexandre Lourenço destaca, a propósito, o papel fulcral das famílias, ao mesmo tempo que reconhece as dificuldades que muitas sentem em organizar-se e a ter recursos para acolher sobretudo os mais idosos em casa. São necessárias medidas de apoio à família, advoga. Medidas como a redução e flexibilização de horários, como o estatuto do cuidador informal, entre outras.

Origina complicações

Este é um problema complexo que tem consequências graves, lembra o responsável da APAH: o prolongamento do internamento sem razões clínicas pode originar complicações evitáveis para o doente, ao aumentar o risco de infecções, de quedas e de agravamento dos estados de dependência e até de depressão.

Tem igualmente um impacto indirecto no congestionamento dos serviços de urgência (por não haver vagas nas enfermarias que muitas vezes estão cheias com casos de natureza social) e nos tempos de espera para cirurgias.

O objectivo deste trabalho – que agora se pretende que seja renovado em cada trimestre – foi o de calcular o número dias que os doentes estão nos hospitais sem necessidade, identificar situações e encontrar as melhores alternativas na comunidade, em conjunto com as famílias. Alexandre Lourenço reconhece que muitas vezes são os próprios hospitais que não começam a planear as altas atempadamente e a sinalizar devidamente situações mais críticas.

