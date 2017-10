Para já não há um prazo para que as famílias recebam uma indemnização do Estado pela responsabilidade civil nos incêndios deste verão. A ministra da Justiça referiu que as indemnizações serão atribuídas “o mais rápido possível”, mas sem data definido.

Numa conferência de imprensa durante o Conselho de Ministros extraordinário que decorre na Presidência do Conselho de Ministros, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, diz que foi criada uma comissão que terá que definir os critérios de atribuição das indemnizações no prazo de 30 dias.

“Foi aprovada hoje [sábado], e a partir desta altura serão nomeados os membros da comissão para fazer a definição dos critérios no prazo de um mês. Os interessados vão fazer um pedido ao Provedor de Justiça que atribuirá as indemnizações”, disse a ministra.

Na prática, depois desta comissão definir os critérios, os interessados deverão fazer o pedido à Provedoria de Justiça que por sua vez atribuirá caso a caso as indemnizações, com o respectivo montante.

Garantiu a ministra que há “cabimento orçamental” para estas indemnizações, mas não avançou com um valor previsto pelo Governo.

Este modelo já tinha sido “consensualizado” com a Associação de Vítimas de Pedrógão Grande, garantiu a ministra. Aliás, na quarta-feira, numa reunião com os familiares das vítimas, o primeiro-ministro já tinha dado conta deste mecanismo extrajudicial para resolver a responsabilidade civil através de indemnizações.

