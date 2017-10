Cinco das 44 pessoas que morreram nos incêndios florestais que deflagraram há uma semana, em diversas zonas do país, estão ainda por identificar, revelou o Instituto Nacional de Medicina Legal neste sábado.

O instituto explicou que já fez a identificação médico-legal de 38 pessoas, mas está ainda por confirmar a identidade de cinco vítimas, algumas por terem ficado gravemente carbonizadas, aguardando confirmação por recolha de ADN.

Já foram entregues às famílias os corpos de 36 mortos, adiantou o INML.

Em comunicado, o instituto refere que o trabalho de identificação está a ser dificultado porque "os incêndios do passado fim-de-semana infligiram severa destruição em alguns dos corpos, que se mostra muito superior à registada em Junho", numa referência aos fogos que vitimaram 64 pessoas em Pedrógão Grande.

No INML não deu entrada ainda o corpo da pessoa que morreu na sexta-feira no Hospital de Coimbra.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia do ano em fogos segundo as autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, dos quais mais de uma dezena em estado grave.

