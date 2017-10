Bacelar de Vasconcelos debaixo de fogo dos procuradores

O presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, não viu com bons olhos o facto de ter sido o deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos a apresentar o mais recente livro de José Sócrates há uma semana, um ensaio sobre os drones e o terrorismo.

É que o deputado preside, no Parlamento, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde dentro em breve será discutido o novo estatuto profissional destes magistrados. António Ventinhas diz-se preocupado com o facto de o parlamentar socialista se ter “associado a uma pessoa que quer destruir o Ministério Público”, numa altura em que a autonomia dos procuradores pode sofrer alterações por via do estatuto. Bacelar de Vasconcelos mostra-se surpreendido perante aquilo que classifica como “apreensões fantasiosas e despropositadas”.

“Fiz isso no quadro da minha vida privada"

“Fiz isso no quadro da minha vida privada, e não reconheço legitimidade às associações sindicais para interferirem nela”, reage, explicando que há mais de dez anos que se pronuncia publicamente sobre as matérias referidas no livro. “O que é que a apresentação desta obra tem a ver com a autonomia do Ministério Público?”, interroga, para dar logo de seguida a resposta: “Rigorosamente nada”. Por fim, Bacelar de Vasconcelos recorda que Sócrates “goza de presunção de inocência até haver uma decisão final”.

No passado sábado, durante a apresentação do livro, o ex-primeiro-ministro escolheu-o para fazer uma piada relacionada com a Operação Marquês: “Olha, não tenho a certeza se não entraste agora numa lista muito selecta daqueles que são suspeitos de terem escrito o livro do Sócrates. Como se sabe, se há um livro do Sócrates há alguém que o escreveu por ele.”

