Marcelo Rebelo de Sousa afirmou neste sábado que a avaliação que fará no final do seu mandato “e para o futuro” dependerá em grande medida da “diferença que tivesse feito” na forma como será tratada até lá a questão da floresta e dos fogos florestais que, insiste, é uma “prioridade nacional”. Sugere assim que a sua recandidatura vai depender da análise que faça sobre a sua capacidade de influência nesta matéria.

“Eu disse na declaração ao país que esta é uma das prioridades do meu mandato e que eu julgaria o meu mandato no final pela capacidade de influência que pudesse ter sobre esta prioridade. E que nas decisões que tomasse sobre esse mandato, e para futuro, pesaria decisivamente a avaliação que fizesse sobre a diferença que tivesse feito, a influência que tinha podido ter, ou não – e espero que sim – na realização desta prioridade”, afirmou.

O Presidente da República falava ao final da tarde na Pampilhosa da Serra, mais um dos 44 concelhos abrangidos pelos fogos de domingo e segunda-feira passada. Ali insistiu que “esta é a última oportunidade para a floresta, mas também para a realidade económica e social” do interior, defendendo que “tem de ser um esforço de todos, autarcas, Governo e União Europeia”, esta no sentido de garantir que as verbas usadas para acorrer às tragédias deste Verão não vão penalizar o défice.

“É um grande esforço nacional, ninguém se pode desresponsabilizar”, afirmou, incluindo partidos, autarcas, autoridades centrais onde ele próprio se inclui. E mostrou-se confiante porque, sublinhou, “o Portugal litoral acordou para esta realidade” este ano.

Já antes, na Sertã, Marcelo Rebelo de Sousa insistira numa "convergência alargada" sobre a floresta em Portugal, “porque não depende de cada Governo, não depende de cada momento", e considerara um "bom sinal" as notícias de que os dois partidos da oposição, PSD e CDS-PP, estavam também a estudar a apresentação de propostas. "O que quer dizer que estão sensíveis à urgência do tema e de um debate parlamentar sobre a matéria. Aquelas medidas que tiverem de passar pelo Parlamento ganham num consenso alargado", frisou o chefe de Estado.

Questionado sobre se existe algum mal estar entre o Presidente da República e o primeiro-ministro, Marcelo recusou pronunciar-se. "O Presidente da República não comenta estados de humor, o Presidente da República comenta o que importa aos portugueses. O que importa aos portugueses neste momento é resolver as situações dramáticas que, município a município, de forma mais intensa ou menos intensa, marcaram e marcam a vida de tantos portugueses”, sublinhou.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, a política existe para resolver os problemas das pessoas. "Há um lado da política que é inevitável, que são os debates, as tomadas de posição de vários partidos, porque a democracia é assim. Mas o que justifica verdadeiramente a política é resolver problemas concretos de pessoas concretas. Que, em caso de emergência, são problemas que exigem soluções rápidas, de emergência", argumentou.

Nessa medida, enalteceu as decisões do Conselho de Ministro quanto às indemnizações: "A solução que foi encontrada parece-me uma solução justa", disse, considerando que é "rápida, um mês para se definirem os critérios" para as indemnizações. "Permite apontar para aquilo que se queria, que é rapidez, justiça, equidade e participação. Nesse sentido, foi bom que fosse essa a primeira decisão e parece-me uma decisão muito correcta", frisou.

Marcelo sublinhou também como positiva a “clara consciência” de que é preciso passar à reconstrução das casas de primeira habitação, mas pediu que se “olhe e veja” o que é possível fazer sobre a segunda habitação, por serem muitas vezes “o elo de ligação” ao interior de muitas pessoas que vivem nas cidades. Com Lusa

