Portugal ardeu outra vez. Portugal ardeu de forma dantesca que tornou impossível a qualquer ser humano combater com eficácia o fogo. Há anos que nos afiançam que é preciso investir em prevenção, numa estrutura profissional de combate - e de socorro pré-hospitalar em todo o país, já agora - dando uma resposta rápida e profissional, com condições que as exigências actuais evidenciam.

Pedem-se bombeiros, bombeiros que não existem para tanta solicitação, bombeiros que normalmente fazem dessa actividade um hobby (com dedicação e qualidade exigíveis, é certo) e que fazem verdadeiros milagres. Ouve-se que a culpa é do governo, do presidente da câmara, do presidente da junta, mas raramente vejo assunção das nossas próprias responsabilidades.

Quase ninguém exige a quem governa, nas câmaras ou no governo, que gaste mais do nosso dinheiro em protecção civil, em prevenção, na profissionalização dos bombeiros, em sapadores florestais. Poucos criticam o facto de muitos orçamentos municipais terem mais dinheiro alocado, por exemplo a clubes de futebol, que para prevenção e combate a incêndios florestais. Mas podíamos falar das milhares de festas de entrada gratuita que se realizam, com artistas naturalmente bem pagos e com foguetes à discrição.

Estas prioridades somos nós que as definimos com as nossas escolhas e com a nossa tolerância. Quando passarmos a ser mais exigentes as coisas seguramente melhorarão. Quando deixarmos de desculpar corrupções, aldrabices, e outras manigâncias, fingindo não ver, as coisas melhorarão.

Alexandre Borges

Um treinador de fora para o Benfica

Tenho dito e redito que Rui Vitória não é treinador para o Benfica. Não me parece que o seu sucessor possa ser outro português, embora reconheça que o efeito Mourinho foi, sem dúvida, uma mais-valia para os nossos treinadores. A verdade, porém, é que quase todos os grandes sucessos do Benfica foram obra de estrangeiros. Bella Guttman e Eriksson têm os dois melhores currículos – o primeiro foi bicampeão europeu e o segundo levou-nos, também, a duas finais europeias, mas perdeu-as. Jorge Jesus, o melhor português no Benfica, quase ombreia com Eriksson, se bem que perca no confronto, pois uma das finais do sueco diz respeito à Taça dos Campeões Europeus, hoje Liga. As duas de Jesus foram da Liga Europa. Outros grandes treinadores estrangeiros passaram pelo nosso Benfica – Otto Glória, Ted Smith, Fernando Riera, Jimmy Hagan, Mortimore e Trapattoni.

Acresce que um treinador de fora é, normalmente, mais respeitado. Não está tão associado ao clima de ódio do futebol português, de que Fernando Gomes fala com desassombro. Imiscui-se menos na intriga, no diz-que-diz. Os jogadores olham-no de forma diferente. Falam em Marco Silva para suceder a Rui Vitória, mas não me parece que seja uma boa solução. Pelas razões que aduzi, um treinador estrangeiro poderia ter melhor desempenho no Benfica. O futebol de Rui Vitória não é próprio de um "Glorioso".

Simões Ilharco, Lisboa

