As demonstrações de solidariedade para com as vítimas e de crítica às políticas florestais aconteceram um pouco por todo o país. Mais de um milhar de pessoas esteve no Terreiro do Paço, em Lisboa, e outro milhar na Avenida dos Aliados, no Porto, para dizer "Basta!". Foram duas centenas em Coimbra, um milhar em Braga, “largas dezenas” em Pedrógão Grande, mais de uma centena em Castelo Branco, cerca de 250 pessoas na Guarda, “alguns milhares” na Marinha Grande, 1 500 em Viseu, 330 pessoas em Aveiro e, inclusive, várias várias dezenas de pessoas que se reuniram em Copenhaga, na Dinamarca.