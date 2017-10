O Watford, de Marco Silva, esteve neste sábado a vencer em Stamford Bridge, mas acabou derrotado pelo Chelsea, por 4-2, e foi ultrapassado na classificação pelos actuais campeões, na nona jornada da liga inglesa de futebol.

Em Londres, Marco Silva esteve perto de dar ao Watford a primeira vitória no terreno do Chelsea desde 1986, mas acabou por cair perante os "blues" nos instantes finais.

Logo aos 12 minutos, o espanhol Pedro colocou o Chelsea em vantagem, mas o Watford respondeu pelo francês Doucoure, aos 45'+2'.

No arranque da segunda parte, aos 49 minutos, o argentino Pereyra consumou a reviravolta no marcador e obrigou o Chelsea a mexer, com Antonio Conte a lançar na partida o belga Batshuayi, que acabou por ser determinante.

O avançado refez a igualdade aos 71 minutos e bisou nos descontos, aos 90'+5', isto após o espanhol Azpilicueta ter colocado a formação da casa novamente na frente, aos 87'.

Com este resultado, o Chelsea, que vinha de duas derrotas consecutivas na Premier League, subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 16 pontos, mais um que o Watford, que caiu para quinto.

