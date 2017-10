O treinador Pedro Emanuel deixa o comando técnico do Estoril-Praia, com o clube da I Liga de futebol a anunciar neste sábado ter chegado a acordo "para a cessação de funções".

PUB

"A Estoril Praia SAD vem por este meio informar que chegou a acordo com o treinador Pedro Emanuel para a cessação de funções enquanto treinador da equipa. Com ele saem também os adjuntos Virgílio Fernandes e Rui Gomes", refere a nota publicada na página oficial do clube.

O Estoril-Praia, que perdeu todos os jogos, oito entre Liga, Taça da Liga e Taça de Portugal, desde 19 de Agosto, há pouco mais de dois meses, refere ainda que o "percurso comum" chega ao fim, e deseja as maiores felicidades ao técnico.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pedro Emanuel é o terceiro treinador a cair na Liga NOS. O primeiro técnico a deixar um clube na presente edição da prova foi Miguel Leal, que pediu para abandonar o comando técnico do Boavista após a derrota com o Vitória de Guimarães (1-0), na quinta jornada. Jorge Simão foi o seu substituto.

Ricardo Soares foi despedido do Desportivo das Aves, após um empate a dois no terreno do Portimonense, na oitava jornada, deixando os recém-promovidos no 16.º posto, com os mesmos seis pontos dos últimos.

Lito Vidigal assumiu o comando técnico dos avenses e estreou-se com um triunfo sobre o Vila Real (1-0), na Taça de Portugal, tendo como primeiro adversário no campeonato o Benfica, no domingo.

PUB

PUB