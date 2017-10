O espanhol Marc Marquéz (Honda), campeão mundial em Moto GP, demonstrou neste sábado estar preparado para no domingo, no Grande Prémio da Austrália, reforçar a condição de líder, ao agarrar a pole position.

Na sessão de qualificação no circuito de Phillip Island, o três vezes campeão mundial foi o mais rápido, com 1m28,386s, ainda assim abaixo do registo que lhe deu em 2013 o recorde no circuito australiano (1m28,108s).

Marquéz, que lidera o Mundial com 244 pontos, verá o seu grande rival nesta época, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), sair na quarta fila, no 11.º lugar, depois de não ter conseguido melhor do que 1m29,426s na qualificação.

"Isto pode mudar muito, o tempo está instável, se estiver seco é tentar manter-me à frente de Dovizioso, mas em Motegui (no Japão) também saiu em nono e quatro voltas depois estava atrás de mim", alertou o líder mundial em relação ao italiano.

Já o italiano, vice-líder do campeonato, lamentou o atraso que terá, mas garantiu que irá lidar com a situação.

"Sair detrás, do 11.º, pode limitar e é uma pena, mas é inútil estar a lamentar-me, temos que nos concentrar nas pequenas coisas que podemos melhorar, pois em 27 voltas pode acontecer muita coisa e a degradação dos pneus é sempre muito grande aqui", referiu Andrea Dovizioso.

Atrás de Marc Marquéz, na segunda posição da grelha, partirá o seu compatriota Maverick Viñales (Yamaha), terceiro classificado no campeonato mundial e que teve como melhor registo 1m28,719s.

Da terceira posição sairá o francês Johann Zarco (Yahama), que no Mundial é sexto classificado.

Na categoria mais baixa do Mundial de motociclismo, o Moto 3, a pole position para a corrida de domingo pertence ao espanhol Jorge Martin (Honda), quinto no campeonato, enquanto o líder, o também espanhol Joan Mir (Honda) foi terceiro.

Nesta 16.ª e antepenúltima corrida, o português Miguel Oliveira (KTM) fez o tempo de 1m33,422s e sairá do terceiro lugar na categoria intermédia, atrás do alemão Marcel Schrotter (Suter), com 1m33,308s, e do italiano Mattia Pasini (Kalex), que garantiu a pole position, com 1m33,300s, sendo a quarta vez na época que arrancará na primeira linha, depois de ter duas pole positions e um segundo lugar em qualificações.

Oliveira (KTM) mostrou-se satisfeito com o desempenho na qualificação. “Correu tudo bem, senti-me bem com a moto. Fiquei um pouco desapontado por não conseguir ser mais rápido, senti que tinha mais para a fazer, mas encontrei alguns pilotos mais lentos à minha frente”, assinalou o piloto, citado numa nota da sua assessoria de imprensa.

Miguel Oliveira é quarto classificado no Mundial de Moto 2, competição em que esta época já subiu seis vezes ao pódio, com dois segundos lugares e quatro terceiros.

O Grande Prémio da Austrália disputa-se às 4h20 (horas de Lisboa) de domingo.

