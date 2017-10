Hoje foi um dia de danos mínimos em Espanha para Ricardo Melo Gouveia, na terceira volta do Andalucia Valderrama Masters hosted by the Sergio Garcia Foundation, no Real Club Valderrama, um campo de Par-71. O jogador do ACP Golfe fez o seu pior resultado do torneio, 72 pancadas, 1 acima do par-71, mas desceu apenas um lugar na classificação, de 6.º para 7.º.

Somando 211 pancadas (69-70-72), 2 abaixo do par, está empatado com o irlandês Shane Lowry, o dinamarquês Anders Hansen, o inglês Robert Rock e o norte-americano Julian Suri.

Há apenas seis jogadores à sua frente na tabela, com o detentor do título e anfitrião do torneio Sergio Garcia (11.º mundial) a comandar com 205 pancadas (66-71-68), 8 abaixo do par. O segundo é o inglês Daniel Brooks com 206, hoje autor do melhor resultado (64) do torneio até ao momento.

Quanto a Filipe Lima, marcou 70 e voltou a registar uma subida na tabela, desta vez de 15 lugares, para o grupo dos 21.º, com 214 pancadas, 1 acima do par.

Nesta prova do European Tour dotada com 2 milhões de euros em prémios, Melo Gouveia precisa de um top-10 para entrar nos 100 primeiros da Race to Dubai (tabela em que é 114.º) e assim manter-se no circuito em 2018. Já Filipe Lima (142.º), para conseguir, teria de vencer o torneio.

