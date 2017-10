Quando a música síria Waed Bouhassoun veio actuar a Lisboa, não esperava encontrar-se com um grupo de refugiados. Fatima, Fatin, Rafat e Serenah - todos empregados no restaurante Mezze, que abriu no passado mês de Setembro - estiveram no Panteão Nacional para ouvir a música do seu país. No final, conversaram com Bouhassoun sobre o sucesso da comida síria entre os portugueses, a difícil viagem até chegar à Europa e as dificuldades de adaptação a um novo país e a uma nova vida.



O concerto de Waed Bouhassoun fez parte da programação do ciclo Entre o Céu e a Terra, uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian.