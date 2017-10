Menos 34.331 crianças e jovens receberam o abono de família em Setembro, face a Agosto, uma descida explicada pelos atrasos na entrega da prova escolar, segundo o Instituto da Segurança Social (ISS).

PUB

Em Setembro, o número de titulares de abono de família situou-se nos 1.072.410, reflectindo um decréscimo de 5,1% face ao valor revisto do mês anterior (1.129.895), adiantam as estatísticas do ISS.

Comparando com o período homólogo do ano passado, houve menos 34.431 abonos processados (-3,1%), referem os dados publicados no site do ISS.

PUB

O Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) explica na Síntese de Informação Estatística da Segurança Social, que acompanha os dados do ISS, a quebra no número de beneficiários em Setembro com os "atrasos na entrega da prova escolar".

"É usual observar-se um decréscimo acentuado. Contudo, após a sua apresentação por parte do titular, haverá processamentos de prestações a retroagir a este mês e os dados serão revistos em alta", sublinha o GEP.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Lisboa é a região do país com o maior número de abonos de família atribuídos (242.413), seguida do Porto (231.663) e Braga (107.574).

Os dados indicam também que, em Setembro, 36.188 pessoas receberam prestações por parentalidade, verificando-se uma ligeira subida de 0,9% face ao mês anterior.

"Foram atribuídas menos 1,5% de prestações desta natureza ao sexo feminino (24 792), mas mais 6,7% ao sexo masculino (11 396)", refere o GEP. Relativamente ao período homólogo, houve uma subida de 3,8% no total (3,9% nas mulheres e 3,7% nos homens).

PUB

PUB