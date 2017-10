Ninguém acertou na chave do Euromilhões nesta sexta-feira (4, 17, 23, 27, 30 + 3, 8), pelo que na terça-feira haverá um novo jackpot, agora de 64 milhões de euros.

Mas o segundo prémio valeu 151 mil euros a um português - e o mesmo acontece a mais sete europeus.

M1lhão (42/2017)

FHV 35398

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador do distrito do Porto.

