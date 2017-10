A Ordem dos Engenheiros enviou um esclarecimento nesta sexta-feira a todos os seus associados em que revela que o ex-primeiro-ministro José Sócrates não é engenheiro. A ordem informa que vai alertar a Assembleia da República para “a desconformidade existente na referência biográfica patente no seu Portal” na Internet.

PUB

Esta informação surge “face ao inusitado número de interpelações e pedidos de informação que ultimamente têm sido dirigidos” à associação profissional “por parte dos seus membros e cidadãos”, a Ordem dos Engenheiros entendeu prestar um esclarecimento, nos exactos termos em que o tem feito, sempre que foi questionada sobre o mesmo assunto, que foi publicado no Portal e que aponta basicamente o que segue:

“Nos termos da alínea b), do nº 2, do Art. 4º, do Estatuto da Ordem dos Engenheiros (lei 123/2015, de 2 de Setembro), cabe a esta associação profissional atribuir, em exclusivo, o título profissional de Engenheiro. O ex primeiro-ministro José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa não está, nem nunca esteve, inscrito na Ordem dos Engenheiros”, diz o comunicado

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A ordem diz não ter conhecimento “que o cidadão em causa tenha alguma vez utilizado indevidamente o título profissional de Engenheiro, em violação do nº 4 do Art.º 7º dos referidos Estatutos”. Reconhece, porém, ser público que em múltiplas ocasiões é feita uma menção a esse título “indevidamente por terceiros”.

Sobre a referência ao título na página oficial da Assembleia da República a associação profissional esclarece: “A Ordem dos Engenheiros irá, dentro das suas obrigações estatutárias, contactar a Assembleia da República no sentido de alertar para a desconformidade existente na referência biográfica patente no seu Portal.”

Já no que respeita ao facto de José Sócrates ser identificado como engenheiro na página da Wikipedia, a associação diz que aquele serviço, ao contrário da Assembleia da República, não é oficial, mas lembra os seus associados que “podem intervir na edição de conteúdos, alterando-os sempre que considerem oportuno”.

PUB

PUB