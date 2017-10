As malhas da Justiça

Os portugueses começam a ter agora uma imagem de maior confiança na justiça em Portugal, face aos últimos desenvolvimentos da Operação Marquês, em que a teia montada originou a longa e demorada investigação, quer ao rasto do dinheiro, quer aos seus intervenientes e culpados, o que nos faz acreditar que para se chegar até aqui, e se ter demorado demasiado tempo, é porque existia algo que tinha de ser devidamente investigado.

Estávamos habituados a que em Portugal os crimes de colarinho branco escapassem às malhas da justiça, ou então uma justiça com dois pesos e duas medidas, onde os argumentos bem estruturados sempre tiveram alguma influência, numa justiça até aqui pouco credível, onde era mais fácil condenar quem não tinha poder económico ou peso social.

Durante muito tempo subsistiu a ideia de que se os grandes cometiam crimes e não eram condenados, por que razão os pequenos não o poderiam fazer também sabendo que a justiça os poderia ilibar, pelo que hoje seria importante que a justiça funcionasse sem olhar ao poder económico, ao estatuto, ou posição social de relevo de qualquer cidadão, sendo muito mais importante a dignidade dos cidadãos, ou será que os supostos títulos académicos impedem os cidadãos de avaliar o enquadramento de um ato criminoso?

Américo Lourenço, Sines

O olhar da desolação e do abandono

Acabo de comprar o PÚBLICO de 17 de Outubro. Não me lembro de uma fotografia de primeira página de um jornal me sensibilizar e comover tanto como a fotografia que este periódico reproduziu neste dia. A desolação, o abandono, a pobreza, estavam patentes na fotografia do senhor idoso Manual Francisco, da aldeia de Covelo, fortemente fustigada pelos incêndios de domingo. O olhar triste do senhor idoso parecia querer expressar “aos senhores da política” a metáfora do sofrimento, a metáfora da dor, do sofrimento e da resignação de todos aqueles que vivendo no interior das aldeias mais remotas se sentem cada vez mais abandonados no meio de pinheirais e eucaliptais. O olhar de Manuel Francisco, cansado, (de olheiras papudas), sereno, vago e distante, parece interrogar-nos a todos, em geral, e aos políticos, em particular. Parece querer dizer: “Nós existimos, lembrem-se de nós”…

Lanço, também, no momento da compra do PÚBLICO, um olhar para a capa d'O Diabo, e vejo, no canto inferior esquerdo, a expressão da face lacrimejante e pungente da ex-ministra da Administração Interna que, acredito, também sentiu verdadeira dor e não pôde conter as lágrimas de impotência ao verificar a terrível dimensão da devastação e da tragédia incontroláveis que se abateram sobre o nosso país.

A fotografia do desamparado senhor Manuel Francisco e a fotografia da ex-ministra da Administração Interna são duas formas de sentir e interpretar Portugal. A daqueles que quase nada têm e continuarão deserdados e abandonados pelo Estado e dos outros que vão para o poder e prometem a protecção e a melhoria das condições de vida das pessoas…

António Cândido Miguéis, Vila Real

