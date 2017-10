Entre a realidade e a ficção

Gondomar, Multiusos

Dias 21 e 22 de Outubro

Cosplay, anime, manga, IA!Plus, gaming. Se estes termos fazem parte da sua realidade, pode entrar. A viagem ao universo da cultura pop japonesa começa aqui. O Iberanime regressa ao norte do país, para dois dias de animação. Como é costume, divide-se em três áreas: JPOP, que se centra nas séries, concursos de cosplay e manga; Cultura Japonesa, uma porta para os rituais e tradições nipónicas; e IA!Plus, onde se juntam multimédia e banda desenhada. A convenção promete o encontro com celebridades deste mundo: Yaya Han, cosplayer, modelo e designer, Christine Dallaire-Dupont conhecida como Nunumi, artista de comics e animação, e Neeko, uma das vozes mais conhecidas das séries anime, são algumas das estrelas convidadas a abrilhantar esta edição. Mas há mais, o chamado dois em um: para os fãs de videojogos, o Multiusos de Gondomar recebe também o 4Gamers, onde fenómenos do Youtube como Gato Galáctico, Fever, Zordz ou VenomExtreme mostram a sua arte, entre torneios, workshops de programação e 3D e uma exposição de retrogaming, para ver este mundo à moda antiga.

Horário: sábado e domingo, a partir das 11h.

Bilhetes de 10€ a 140€

Foto Miguel Manso

O fruto (mais) apetecido

Armamar

Até 22 de Outubro

O ditado não rima mas aponta a verdade: “Uma maçã por dia mantém o médico longe”. E se para muitos o fruto foi símbolo de pecado, em Armamar tornou-se um digno representante da terra, a par dos vinhos do Douro e Porto, e motivou o nascimento da marca Armamar, Capital da Maçã de Montanha. Passaram dez anos desde a primeira edição da Feira da Maçã (então designada como Feira das Actividades Económicas). O conceito permanece inteiro: dar a conhecer as características diferenciadoras do produto (que dizem ser mais aromático, crocante e saboroso por conta da altitude) e, ao mesmo tempo, servir de montra sócio-cultural do concelho, com espaço para música, teatro, desfiles, arruadas e actividades desportivas.

Horário: das 10h às 20h.

Grátis

Foto Anaïs Barbeau-Lavalette DR

Óbidos à letra

Óbidos

Até 29 de Outubro

Revoluções, Revoltas e Rebeldias. É com estas linhas que se cose o terceiro Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos. Até 29 de Outubro, a vila é palco de um extenso rol de iniciativas organizadas em cinco capítulos (Autores, Folia, Educa, Ilustra e Folio Mais), contando este ano com a colaboração de Granada (Espanha), Heidelberg (Alemanha) e Montreal (Canadá), da rede de cidades criativas da UNESCO de que a vila portuguesa faz parte. Entre ateliês, exposições, tertúlias, apresentações de livros, cinema, sessões de poesia, conversas, teatro, concertos únicos, seminários, debates e sessões de autógrafos, juntam-se autores e artistas de 14 nacionalidades e oriundos dos cinco continentes. Anaïs Barbeau-Lavalette, Joseph Boyden, Rosemary Sullivan, Patrice Lessard, Laurent Binet, Maylis de Kerangal, Andrea de Carlo, Ondjaki, Mário de Carvalho, Dulce Maria Cardoso, Carlos Querido, Mário Cláudio, Manuel Alegre, Ricardo Araújo Pereira, Gregório Duvivier e Gonçalo M. Tavares são apenas alguns dos nomes presentes no índice desta festa literária.

Bilhetes: grátis a 12€

Foto Miguel Manso

Cinema sem Fronteiras

Vila Real de Santo António e Ayamonte

De 24 a 28 de Outubro

De um lado, Vila Real de Santo António. Do outro, Ayamonte. Por estes dias, as fronteiras do Guadiana são unidas pela II Mostra Internacional de Cinema. O foco incide em produções que abordam o tema Fronteiras, nas suas variadas formas, das físicas e geográficas às emocionais e religiosas. No programa, espalhado por vários espaços dos lados português e espanhol, há curtas e longas-metragens, documentários, um ciclo dedicado ao finlandês Aki Kaurismäki, exposições, conferências, workshops e música. As projecções começam nesta terça-feira mas, na véspera, integradas no cartaz de acções paralelas, são inauguradas as exposições, com destaque para Vasco Granja e o Cinema de Animação (patente no Arquivo Histórico Municipal até 24 de Novembro) e Cine Mariani (no Espaço Mariani até 28 de Outubro). A música entra em cena no último dia. Do lado de cá com o cine-concerto de Charlie Mancini sobre Seven Chances, de Buster Keaton. Do lado de lá, ao ritmo de Marinah & Chicuelo. Com o Guadiana pelo meio.

Locais: Espaço Mariani - Casa da Cultura de Monte Gordo, Biblioteca Municipal Vicente Campinas, Arquivo Histórico Municipal e Centro Cultural António Aleixo (Vila Real de Santo António); Casa Grande e Teatro Cardénio (Ayamonte).

Programa completo disponível aqui.

Foto Joel Sartore

Arca fotográfica

Porto, Galeria da Biodiversidade – Centro Ciência Viva do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto

Até 29 de Abril

As semelhanças com a Arca de Noé não são pura coincidência. Na arca do fotógrafo norte-americano Joel Sartore cabem fotografias, infografias e vídeos de animais em vias de extinção. A ideia, que começou em 2006 e tem o selo da National Geographic, assume-se como um projecto documental cuja missão é “fotografar todas as espécies em cativeiro do mundo e levar as pessoas a encantar-se pela biodiversidade do planeta e a protegê-la". A lente de Sartore já captou sete mil espécies. À recém-inaugurada Galeria da Biodiversidade, no Porto, Photo Ark traz 40 imagens, distribuídas por 250 metros quadrados de exposição, que prometem pôr o público a olhar os animais em perigo nos olhos, sob a premissa “só protegemos o que conhecemos”.

Horários: terça a domingo, das 10h às 18h.

Bilhetes a 5€

Foto David Clifford

Horas certas

Lisboa

Até 26 de Outubro

Dez espaços lisboetas, tapas, petiscos, vinho a copo, música ambiente. O relógio marca as horas: Há Vinho para as 7. A iniciativa, promovida pela PrimeDrinks e incluída na colecção Aqui Há Copo – Wine Afterwork da Zomato, convida a finais de tarde descontraídos, com os ponteiros parados em torno da degustação. Por 3€ (preço de venda recomendado/unidade) são servidos copos de Defesa do Esporão, Assobio ou Dona Ermelinda, entre outros. A acompanhar, e pago à parte, há petiscos pensados para harmonizar com cada tipo de vinho, como tiborna de bacalhau, tábua de queijos e enchidos ou bruschetta. A ideia é beber com moderação mas, a pensar na segurança dos mais distraídos, foi estabelecida uma parceria com o serviço Cabify, com descontos para a viagem de regresso a casa.

Locais: Vestigius, Cockpit Tapas & Gins, Palácio Chiado, Café da Fábrica, Le Chat, Clube Naval de Lisboa, The View Rooftop, Prego LX, Love Lisbon (Martim Moniz) e Figus

Horário: quinta, das 18h às 21h.

Foto Miguel Manso

Quentes e boas

Arouca, Terreiro de Santa Mafalda

De 27 a 29 de Outubro

Em jeito de antecipação para o dia de S. Martinho, celebrado a 11 de Novembro, Arouca recebe a sétima edição do Festival da Castanha. Durante três dias, o fruto típico da estação, que também se tornou estandarte da região, serve de pretexto para uma festa com cheiro e sabor a Outono. Aos magustos e venda de produtos regionais, juntam-se música, dança, concursos, ateliês, teatro, jogos, passeios e percursos, um seminário e demonstrações culinárias. Para honrar a tradição, a acompanhar as castanhas, não deverá faltar água-pé ou jeropiga e uma fogueira para saltar. Assadas, cozidas ou fritas, querem-se quentes e boas.

Horários: sexta, das 10h às 23h30; sábado, das 9h às 24h; domingo, das 9h às 19h.

Grátis

