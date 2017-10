Foi um terceiro lugar com direito a entrar na história. Nesta sexta-feira, Rui Oliveira tornou-se no primeiro português a alcançar uma medalha nos Campeonatos da Europa de elite de ciclismo de pista. Em Berlim, na Alemanha, o corredor de Vila Nova de Gaia arrecadou o bronze na disciplina de eliminação.

Dando seguimento a um percurso brilhante nos escalões mais jovens - ou não fosse também o campeão em título da mesma especialidade em sub-23 -, Rui Oliveira ultrapassou uma lesão que tinha contraído na Volta a França do Futuro, fazendo uma prova cautelosa. Só quando em pista estavam apenas quatro ciclistas é que o português decidiu atacar, eliminando com essa movimentação o campeão da Europa de 2016, o suíço Loic Perizzolo.

A corrida seria ganha pelo belga Gerben Thijssen, seguido do russo Maksim Piskunov, mas o corredor de Gaia já tinha garantido, aos 21 anos, um lugar no pódio e na história do ciclismo nacional.

"É fantástico. Nunca pensei, ao vir para aqui, conseguir uma medalha. Não andava muito motivado, psicológica e fisicamente não estava bem, até estava em dúvida em vir [aos Europeus] há dois meses, mas tive sempre o apoio da selecção e da minha família", reconheceu Rui Oliveira à agência Lusa, recordando o calvário que tem enfrentado. "Já no ano passado estive a época toda parado, por ter partido uma perna, e este ano já tive múltiplas fracturas. Não estava nas melhores condições aqui, mas as coisas saíram bem".

