O Everton vai impedir o adepto que empurrou o guarda-redes internacional português Anthony Lopes durante um jogo da Liga Europa de assistir a jogos da equipa, anunciou nesta sexta-feira o clube da Liga inglesa de futebol.

O adepto, que não foi identificado, empurrou duas vezes o guarda-redes português, enquanto segurava uma criança ao colo, durante uma discussão entre jogadores do Everton e do Lyon, na segunda parte do jogo do Grupo E da Liga Europa, na quinta-feira, vencido pelos franceses, por 2-1.

A polícia britânica informou que já abriu uma investigação, no sentido de apurar "se foi cometida qualquer infracção", com base em testemunhos e em imagens vídeo, na sequência de queixa apresentada pelo clube de Liverpool.

No fim do encontro, Anthony Lopes desvalorizou o incidente, que nasceu de uma falta violenta de Ashley Williams sobre o guarda-redes português, considerando não se ter passado "nada de especial".

