A fase negra que o Estoril atravessa não tem fim à vista. Ao perder nesta sexta-feira, em casa (0-3), diante do Boavista, no arranque da 9.ª jornada da Liga, o último classificado do campeonato não só se certificou de que não vai sair do fundo da tabela como elevou para oito o número de derrotas consecutivas.

Em comum, as duas equipas tinham o facto de terem sido eliminadas da Taça de Portugal por rivais de escalões inferiores. E o Boavista foi quem reagiu melhor, saltando para a frente do marcador aos 20’, através de um livre directo de Carraça, e ampliando a vantagem aos 33’ com um remate cruzado de Rui Pedro, após passe de Fábio Espinho.

O Estoril tentou reagir no segundo tempo, já com Eduardo e mais tarde com André Claro em campo. Teve mais posse, rematou mais, mas foram os “axadrezados” a voltar a marcar, já em tempo de compensação, com um grande pontapé de Kuca de fora da área. O cabo-verdiano, ex-Estoril, não festejou.

A quarta vitória do Boavista na Liga (a terceira em quatro jogos com Jorge Simão no comando) coloca os portuenses provisoriamente no 7.º lugar, enquanto o Estoril, que não marca há quatro partidas, arrisca-se a ver os rivais descolarem na cauda da tabela.

