O actor argentino Federico Luppi, protagonista de vários filmes de Guillermo del Toro, morreu esta sexta-feira, aos 81 anos, no hospital universitário da fundação Favoloro, em Buenos Aires, de complicações resultantes de um coágulo na cabeça provocado por uma queda que sofrera em Abril passado.

Nascido em 1936 na povoação argentina de Ramallo, a 200 quilómetros de Buenos Aires, no seio de uma família de ascendência italiana, Luppi estreou-se no cinema em 1965, no filme Pajarito Gómez, de Rodolfo Kuhn, e participou depois em mais de uma centena de filmes e várias séries televisivas, tornando-se um dos mais activos e respeitados actores argentinos.

Protagonista de vários filmes de realizadores argentinos como Héctor Olivera ou Fernando Ayala, foi sobretudo a recorrente colaboração com o mexicano Guillermo del Toro, em filmes como Cronos (1993), As Costas do Diabo (2003) ou O Labirinto do Fauno (2006), que impulsionou a internacionalização da sua carreira.

Com dupla nacionalidade argentina e espanhola – viveu durante alguns anos em Espanha –, Lupi foi ainda o actor escolhido por George Sluizer para protagonizar o seu filme A Jangada de Pedra (2002), adaptação do livro de José Saramago.

