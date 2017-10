A moda alia-se à solidariedade e, este sábado, o Amoreiras Shopping Center, em Lisboa, vai receber mais um "Hang In There". Mais de 30 personalidades e marcas vão abrir os seus armários e vender peças de roupa e acessórios para que a totalidade do valor angariado seja distribuído por diversas instituições de apoio social.

PUB

Esta iniciativa permite aos fãs comprarem alguns itens de moda e simultaneamente ajudar quem mais precisa. Rita Pereira, Jéssica Athayde, Inês Castel-Branco, Sara Prata, Mariana Monteiro, Richie Campbel e Dengaz são algumas das caras que já se associaram ao "Hang In There by Amoreiras" e que estarão presentes no evento. Em relação às marcas poderão encontrar-se produtos da Accessorize, Parfois, Triumph, Lanidor, entre muitas outras.

Com entrada gratuita, o evento vai acontecer entre as 10h e as 23h, no piso dois, junto à escadaria central do centro comercial. Não haverá multibanco nem devolução da roupa e acessórios comprados. As associações a quem se destinam os fundos foram escolhidas pelas celebridades e entre as cerca de 20 estão a Acreditar, Ajuda às Vítimas dos Incêndios 2017, SOS Animal, Nariz Vermelho, Fundação do Gil, Liga Portuguesa Contra o Cancro e Casa dos Rapazes.

PUB

PUB

PUB