A partir de domingo, as temperaturas vão aumentar (podendo atingir os 30 graus) e a humidade vai descer, o que aumentará o risco de incêndio. O aviso consta de um comunicado publicado nesta quinta-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Entre os dias 22 e 25 de Outubro prevê-se um novo período sem precipitação, havendo uma probabilidade entre 20 e 40% de ocorrência de precipitação nas regiões Norte e Centro entre os dias 26 e 28 de Outubro. Haverá ainda subida da temperatura do ar para valores máximos entre 25 e 30 °C e humidades relativas do ar inferiores a 40% no período da tarde nas regiões do Interior até dia 25 de Outubro”, lê-se no comunicado do IPMA.

Os meteorologistas afirmam ainda que “a precipitação entre os dias 16 e 21 não deverá ter impactos significativos na diminuição da situação de seca, em particular nas regiões do interior e no Algarve, devendo o risco de incêndio voltar a aumentar já a partir de dia 21 [sábado], pelo menos até dia 25 de Outubro [quarta-feira]”.

Esta subida de temperatura ocorre depois de quase uma semana em que se registou precipitação e em que “a temperatura do ar desceu, passando a oscilar entre os valores normais para a época do ano”.

