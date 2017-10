Um português, de origem ucraniana, morreu e a mulher, também com dupla nacionalidade, ficou ferida num acidente de viação na região de Cáceres, Espanha, que envolveu 36 viaturas, disse à Lusa fonte oficial do Governo.

"O gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas confirma o falecimento de um cidadão português de origem ucraniana. A sua esposa, também cidadã portuguesa de origem ucraniana, ficou ferida", disse à Lusa fonte do gabinete de José Luís Carneiro.

Os serviços consulares portugueses estão a acompanhar a situação, em diálogo com as autoridades espanholas, acrescentou.

O acidente, que causou, além da vítima mortal, 15 feridos, um dos quais em estado crítico, ocorreu pelas 8h30 de hoje em Espanha (menos uma hora em Lisboa), perto da localidade de Galisteo, Cáceres.

A causa do choque em cadeia, que envolveu 16 veículos, terá sido o nevoeiro.

O ferido em estado crítico é um homem de 59 anos, que foi internado num hospital em Plasencia, enquanto um homem de 52 anos, em estado menos grave, foi levado para uma unidade hospitalar em Coria.

De acordo com a agência espanhola, Efe, sete homens e seis mulheres, com idades entre os 23 e os 62 anos, sofreram ferimentos ligeiros.

Um responsável do executivo de Cáceres explicou que os acidentes ocorreram nos dois sentidos da estrada, a escassos metros um do outro, mas desconhecia-se se um tinha sido consequência do outro.

O presidente da Junta da Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que se deslocou ao local do acidente, transmitiu os pêsames à família da vítima portuguesa.

