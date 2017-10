O presidente da câmara de Oliveira do Hospital revelou nesta quinta-feira que morreram mais duas pessoas na sequência dos incêndios deste fim-de-semana. Segundo José Carlos Alexandrino, que falou à Antena 1, tratavam-se de dois feridos graves que estavam internados nos hospitais da Universidade de Coimbra. No entanto, essa informação não é confirmada pela Protecção Civil.

O PÚBLICO contactou a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e fonte do gabinete de comunicação da autarquia reiterou a declaração do autarca — o que aumentaria o número de vítimas mortais de Oliveira do Hospital para 11.

A porta-voz da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, não tem conhecimento destas duas novas mortes. "Não está nada confirmado", disse ao PÚBLICO. "Os hospitais confirmaram ao INEM que das pessoas estavam internadas não faleceu ninguém hoje [quinta-feira], nem durante a madrugada. Mantêm-se o número de ontem", sublinhou Patrícia Gaspar. O balanço oficial mantém-se, por isso, nos 42 mortos.

A Sic Notícias cita fonte do INEM, que também não confirma o aumento do número de mortos. Contactado pelo PÚBLICO, o instituto remeteu os esclarecimentos para a Protecção Civil. O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde estariam internadas as vítimas, prestará informações mais tarde.

