O Presidente da República surpreendeu na manhã desta quinta-feira o presidente da Câmara de Vouzela, Rui Ledeira, ao avisá-lo que iria visitar o município poucos minutos antes de chegar.

PUB

Vouzela foi um dos concelhos atingidos pelos fogos deste fim-de-semana e que causaram mais de 40 mortos, segundo os números da Autoridade Nacional de Protecção Civil. Quatro destas mortes ocorreram em Vouzela, todas na aldeia de Ventosa. Cerca de 80% do território deste concelho foi atingido pelas chamas.

Foto Vouzela foi um dos locais mais afectados. Quatro pessoas morreram neste concelho ANDRÉ FERREIRA/LUSA

PUB

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que iniciava em Vouzela uma visita aos locais afectados, numa viagem que se prolongará até domingo. O Presidente da República já tinha estado terça-feira em Oliveira do Hospital, outro dos concelhos duramente atingidos. Foi daqui que se dirigiu ao país, antes da demissão da ministra Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.

“Vamos ver se consigo [estar com as famílias], não com todas, mas com uma ou outra de acordo com as indicações dos autarcas, eles é que são mais sensíveis ao estado de espírito das populações”, afirmou o chefe do Estado em declarações à SIC.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar a remodelação governamental, afirmando estar “numa missão mais importante que isso”.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios desde o início do ano, depois de se terem registado, em Junho, 64 mortos e mais de 200 feridos no incêndio de Pedrogão Grande, que alastrou a outros municípios.

De acordo com os últimos dados apurados pelo Sistema Europeu de Informação sobre Fogos Florestais arderam, este ano, 520 mil hectares de floresta em Portugal.

PUB

PUB