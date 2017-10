Incêndios I

Venho descrever a minha experiência – como estrangeiro radicado em Portugal há mais de 35 anos – da noite de domingo para 2ª feira, dias 15 e 16 de outubro.

Tenho uma propriedade na Venda Nova de Poiares, antiga casa grande na parte baixa da aldeia, com uma casa desabitada (antiga casa do cocheiro) mesmo ao lado, e que não me pertence.

Quando o fogo atingiu essa casa (ou melhor “casota”) e começou a ameaçar a minha casa, vi-me rodeado de populares da aldeia – alguns que não conheço – que prestes se meteram a atacar o fogo, alguns a pôr a própria vida em perigo, e durante 4 ou 5 horas só desistiram para acudir a outros habitantes da aldeia a braços com enormes problemas, para depois voltarem ao meu jardim, onde se puseram novamente a atacar as chamas.

Quando, na noite de 2ª feira, dia 16, ouvi as palavras que o primeiro-ministro e alguns membros do seu executivo disseram ou deixaram pairar no ar, mais do que uma vez, não reconheci o país de que estavam a falar.

Já vivi noutros países, e pela simpatia, solidariedade e espírito de sacrifício destas pessoas, habitantes de uma pequena aldeia da Beira Interior, pensei, pondo tudo na balança, que quando escolhi este país para morar, não poderia ter escolhido melhor.

John Pelham, Lisboa

Incêndios II

Extraordinária a expressiva fotografia de um homem, apresentada pelo PÚBLICO na capa da edição de 17 de outubro, depois da última tragédia dos incêndios: Entre as ruínas, um homem (de sessenta a setenta anos) com a bondade, o trabalho, a tristeza e a incredulidade estampados no rosto; as mãos estão sobrepostas sobre o peito e a expressão é a de um rosto de quem nada pede aos outros homens, mas de quem pede, certamente, ao seu Deus.

Saberemos, nós citadinos, merecer o exemplo de vida desse e de muitos outros homens e mulheres do interior de Portugal?

Rui Mota, Aveiro

Moções e ministros

Compreendo e saúdo o discurso do Presidente da República. Soou a murro na mesa, o que, às vezes, é preciso. Aceito a moção de censura de Assunção Cristas. É para isto que elas servem. Pessoalmente, votaria a favor dessa moção? Não. A actuação do Governo vai para muito mais longe e tem-me agradado, sobretudo, a reversão de algumas medidas, miserabilistas e injustas, do executivo anterior. Talvez a tragédia dos incêndios nos mostre claramente que a submissão de tudo às metas financeiras não conduz o país ao bem-estar e à justiça. Oxalá se compreenda que, por mais voltas que se dê na tentativa de compreensão das causas de tudo isto, se desemboca invariavelmente nas questões do dinheiro e dos cortes. Com o ministro A ou o B.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

