Quarenta imagens para repensar a fotografia de paisagem

Todas as fotografias contam histórias. Na fotografia de paisagem, a natureza é a maior narradora, envolvendo-nos em palavras e sensações que as rochas, o mar ou as montanhas não contam. É desses espaços que se faz a exposição Ambient Landscapes, do projecto fotográfico The Print Swap, que terá lugar a 2 de Novembro em Sydney.

São 40 capturas de outros tantos fotógrafos de todas as partes do mundo. E todas vão além do que se pode esperar de uma fotografia de paisagem. Se há vistas cujos elementos foram alterados pela mão humana, também as há digitalmente alteradas, num desafio aos cânones deste tipo de fotografia, com o horizonte no futuro. Tanto nos podemos perder em vistas paradisíacas com palmeiras em rosa claro como nas linhas rochosas que se parecem arrancar do Zabriskie Point, na Califórnia.

Contudo, não é só da junção atípica de paisagens naturais e manipulações digitais que se lançam as bases para esta exposição – a noção de “partilha” evidencia-se tanto no processo de selecção de imagens como na própria dinâmica do evento. As fotos seleccionadas foram previamente postadas no Instagram pelos seus autores com a hashtag #theprintswap, para depois serem também publicadas pela página da mesma rede social do projecto. E como swap significa “troca”, essa ocorrerá no próximo mês, na exposição de Sydney – cada fotógrafo trocará a sua captura com a de outro.

O projecto The Print Swap foi lançado pela Feature Shoot, uma plataforma digital fundada em 2008 por Alison Zavos. O objectivo da Feature Shoot é a partilha de imagens de fotógrafos de todas as partes do globo, havendo espaço tanto para talentos emergentes como para nomes já estabelecidos do meio.